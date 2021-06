Tyler, the Creator avaldas uue videosingli "Lumberjack"

Tyler, the Creator avaldas koos muusikavideoga uue loo "Lumberjack", mis sämplib Gravediggaze 1994. aasta lugu "2 Cups of Blood".

Tyler on viimastel päevadel andnud hoogu kuulujuttudele, et tulemas on järg tema 2019. aasta täispikale albumile "Igor".

Hollywoodi reklaamtahvlile Los Angeleses ilmus nimelt telefoninumber, millele helistades said fännid kuulata eelsalvestatud vestlust Tyleri ja tema ema vahel, hiljem oli samale numbrile helistades võimalik kuulata uut muusikat.

Lisaks telefoninumbrile oli reklaamtahvlitel ka väljend "Call Me If You Get Lost", mis käis läbi lühiklipis "Side Street" ja mida näeb ka uue loo "Lumberjack" video lõpus.

Tyleri seni viimane stuudioalbum "Igor" võitis möödunud aastal parima räpialbumi Grammy. Vahepealsel ajal on Tyler teinud koostööd teiste lugudel – Channel Tresi "Fuego" ja Brent Faiyazi "Gravity" – ning loonud heliklipi Coca-Colale.