Mahtra Talurahvamuuseumis sai näha hobuniidukiga heinategu

Hobuentusiast Vello Tamm näitas Mahtra Talurahvamuuseumis, kuidas vanasti hobuniidukiga heina tehti. Selgus, et see oli omal ajal hobustele üks raskemaid töid.

Kui kaheksa-aastane friisi tõugu hobune Marleen koos oma peremehe Vello Tammega Mahtra Talurahvamuuseumi tagusele heinamaale esimese tiiru peale tegi, kogunesid seda imet uudistama nii lasteaialapsed kui ka kohalikud inimesed.

Vello Tamm ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ta tahab hoida vanu töövõtteid elus ja seepärast ta muuseumile sellise ettepaneku tegigi. Tõsi, hobusega niitis Vello heina viimati kolm aastat tagasi.

"Hobuse jõud on arvestatud kümme meest, üks hobune. Raskeveohobuste puhul on muidugi natuke teine see skaala, seal on kuni 20 meheni üks hobune," rääkis Tamm hobujõust.

Tamm on kohendanud niidumasinat hobusele jõukohasemaks. "Ratas sai panna ette alla sellepärast, et mitte vaevata hobuse selga, et kogu masina raskus ei oleks looma peal," selgitas ta.

"Ma arvan, et see on üks raskemaid töid nagu kündminegi, sest on palav, putukad ja niiduk ei ole kerge kõrge tiheda heina sees järele tulema," selgitas Tamm.

Kõik lapsed said leplikule Marleenile pai teha.

Julgemad proovisid ka käsivikatiga niitmist. "Ma olen tahtnud proovida ja siis vanaema õpetas mulle," rääkis Ravel.

Kuna Mahtra Talurahvamuuseumil pole heinaga midagi peale hakkata, saab tubli suksu Marleen selle vaevatasuks endale.