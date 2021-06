Esimese Sisyphose auhinna pälvis Maria-Kristiina Soomre

Soomre on aastaid seisnud kunstivaldkonna, selle institutsioonide ja töötajate heaolu eest, olles pea ainuke ühenduslüli ning ühtlasi ka kaitsevall riigivõimu ning kunstivälja vahel, kaitstes viimast kõikvõimalike poliitiliste tõmbetuulte eest. Ta on sisyphosliku järjekindlusega teinud tööd vabakutseliste kunstitöötajate sotsiaalkaitse parandamiseks; just tema võitles ja vastutas loovisikute toetuste eest pandeemia perioodil, samuti on tal oma roll kunstnikupalga idee ellu viimisel.

Tema poolt juhitud olulisi reforme nagu protsendikunsti seaduse rakendamine ja järelvalve, Tallinna Kunstihoone muutmine osaliselt riiklikuks sihtasutuseks, mitmete kunstiinstitutsioonide toomine ministeeriumi eelarvereale, osatakse tulevikus hinnata kindlasti aina rohkem. Ministeeriumiametnikuna on Soomre pälvinud oma tegevuse eest sageli rohkem teravusi kui kiitust, ometi on ta jätkanud meelekindlalt tööd ka võimatuna tunduvate eesmärkide nimel. Käesolevale tekstile allakirjutanud inimesed kultuuri- ja kunstiväljalt soovivad teda selle töö eest tänada.

Maria-Kristiina Soomre (s. 1978) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse eriala 2002. aastal ning 2005. aastal kaitsnud samas ka magistrikraadi. Enne tööle asumist Kultuuriministeeriumisse 2011. aastal töötas ta EKAs Kunstiteaduse instituudi juhataja abina (2001-2003) ning aastatel 2004-2011 Eesti Kunstimuuseumi projektijuhi ja kuraatorina. Lisaks on Soomre kirjutanud jooksvat kunstikriitikat ning lugenud erinevaid loengukursusi Eesti Kunstiakadeemias. Kunstiteadlasena on Soomre fookuses näitusteajaloo erinevad aspektid, mida ta on käsitlenud nii avaldatud akadeemilistes artiklites kui ka mahukates näituseprojektides.

Sisyphose auhind on erineva taustaga kunstitöötajate (kunstnikud, kuraatorid, disainerid, kriitikud ja teoreetikud) initsiatiivil spontaanselt tekkinud kollegiaalse tunnustamise viis, mis on mõeldud kunstiväljal suurt ja olulist rolli täitvale inimesele (või kollektiivile). Sisyphose auhind ei ole rahaline.

Esimese Sisyphose auhinna laureaat Soomre pälvis rinnaehte (laureaadi enda kunagist ideed säraküünlast ehtest arendas edasi Anna Škodenko) ning diplomi, mille kujundasid Lilli-Krõõt Repnau ja Ott Kagovere. Auhind anti laureaadile üle allakirjutanute annetuste toel korraldatud üllatuspeo käigus Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis 19. juunil. Sisyphose auhinda antakse edaspidi välja siis, kui kunstivälja sees tekib selleks initsiatiiv.