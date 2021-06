Ooperisümbioos 5 toob publiku ette uustõlgendused kuulsatest ooperitest

"Hea meel on kinnitada, et vaatamata teatrite jaoks keerulisele olukorrale saavad festivali viienda sünnipäeva tähistamiseks esialgu planeeritust aasta võrra hiljem esietenduda "Carmen", "Rinaldo", "Onegin" ning "La Traviata"," ütles Tartu linna päeva kunstiline juht Reigo Tamm.

Theatrumi tõlgenduses lavale jõudva ooperilavastuse "Carmen" dramaturg on Andri Luup ja lavastaja Maria Peterson, Rakvere teatri "Rinaldo" dramaturgid-lavastajad Urmas Lennuk ja Robin Täpp, Endla teatri tõlgenduses ooperi "Onegin" dramaturg Ott Kilusk ja lavastaja Kaili Viida ning Eesti Noorsooteatri "La Traviata" dramaturgid-lavastajad Taavi Tõnisson ja Anti Kobin.

"See on olnud vette hüppamine täiesti tundmatus kohas, sest mida tean mina ooperist. Kuid just võimalus midagi uut õppida ja kogeda ning meile antud vabad käed panid selle eskiislavastuse loomisele jah-sõna ütlema," märkis Taavi Tõnisson.

"Lavastuses saavad kokku vanad sõbrad ja uued tuttavad teistest teatritest ning meil on plaanis mängida, hullata ja huligaanitseda, võimalikult vähe seletada – peamiseks ülesandeks seadsime enesele leida ooperist üles inimlikud ja sisulised teemad, märgilised sündmused ja hetked."

Lisaks ooperisümbiooside etendustele saab teisipäeval, 29. juunil minna toomkiriku varemetesse kunstipiknikku pidama ja kahel korral näha tantsuetendust "Tähesülem" ning kuulata linnaklaveri, lõõtsa- ja vaskpillimuusika kontserte. Esinevad pianistid Johan Randvere, Tähe-Lee Liiv, Tiiu Sisask, Maila Laidna ning lõõtsamängijad Richard Ott Leitham ja Asso Int.

Päeva lõpetab Tartu Vaskpilliansambli kontsert Pirogovi pargis. Kell 10–15 on avatud Vanemuise teatri Kollaste Kasside lasteala Shakespeare'i kohviku terrassil ning peagi suletavas Ekraani kinos saab samal õhtul vaadata Jaak Lõhmuse kokku pandud Tartuga seotud filmide kimbukest.

Seekord jaotub Tartu linna päeva programm kahele kuupäevale ehk kuuenädalase vahega kahele teisipäevale.

29. juunile jäävad mõnevõrra väiksema publikuarvuga üritused. 10. augustile on aga nihutatud autorite raamatulaat ja Ooperisümbioosi festivali viiendaks sünnipäevaks Tiit Kikase ja Jaagup Kreemi Tartule ning tartlastele kirjutatud romantilise lühiooperi "Ööbik ja üliõpilane" maailma esiettekanne. Tartu Raekoja platsil toimuval galakontserdil esitavad solistidele, koorile ja sümfooniaorkestrile kirjutatud teost Elina Nechayeva, Kai Rüütel, Raiko Raalik ja Reigo Tamm. Kaastegev on E STuudio Noortekoor dirigent Külli Lokko juhendamisel.

Galakontserdi dirigent on Kaspar Mänd ning koos temaga on laval Pärnu linnaorkester. Lisaks saab kontserdil kuulata ka ooperiaariaid.

Ooperisümbioosi etendustele paluvad korraldajad saalide täituvuspiirangute tõttu end linna päeva kodulehe vahendusel registreerida.