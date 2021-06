Galerii: TLÜ tudengite koostatud näitus tutvustab nõukogudeaegset elu Vormsil

Rühm Tallinna Ülikooli tudengeid kogus õppejõudude Kersti Markuse ja Barbi Pilvre juhendamisel nõukogude perioodil Vormsil elanud inimeste käest fotosid, millest valmis näitus. Tudengid avastasid enda jaoks, et rannarootslaste lahkumine tõi saarele kultuurikatkestuse, aga elu ei jäänud Vormsil siiski seisma.

"Pärast sõda ei olnud see ainult tühi maa mõne üksiku rootslasega. Sinna tulid täiesti uued inimesed, täiesti uued lood ja minu jaoks muutus see pilt palju kirjumaks," rääkis projektis osalenud tudeng Hanna Maria Laaspere "Aktuaalsele kaamerale".

Lisaks fotode otsimisele küsitlesid tudengid nende omanikke.

"See ei ole nii kerge midagi, et sa lihtsalt lähed võõraste käest küsima, et kuulge, kas teil on pilte, kas te sooviksite mulle informatsiooni anda? Tuleb ikkagi tasakaalukalt niimoodi taktitundeliselt ja sõbralikult olla usaldusväärne," selgitas projektis osalenud tudeng Marten Rõuk.

Kui teise maailmasõja eelse Vormsi elanikud olid valdavalt rannarootslased, siis hiljem oli pilt eriilmelisem.

"Siia tuli pärast sõda hästi palju sõjapõgenikke mitmest Nõukogude Liidu piirkonnast ja Eestimaalt kokku. Räägitakse, et siin otse pärast sõda oli rohkem inimesi kui enne sõdagi," märkis endine Vormsi metsaülem Ants Varblane.

Elanike arv ei püsinud siiski stabiilsena ning aja jooksul naasid paljud uusasukad mandrile. Näitusel olevad fotod on tehtud kohalike endi poolt.

"Nii mõnigi pilt annaks silmad ette ja pakuks täiesti tõsist konkurentsi tänapäeva või siis ka endise aja headele fotograafidele. See oli äärmiselt tore vaatamine," ütles näituse kujundaja Henry Timusk.

Fotonäitust saab Vormsi talumuuseumis näha 12. septembrini.