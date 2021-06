Wimbergi luuletus. Pööripäeva aegu

PÖÖRIPÄEVA AEGU 2021

ma olen maal siin on hästi

palju õhku ja ma olen õnnelik

ma tunnen et ma tõesti elan

iga päev on täis kõike

palav palav palav kuumus

on päevasel ajal kõik kuivab

aga seda me ju ootasime seda

me ju tahtsime suve suve

kastan iga päev maasikaid

vaarikaid ebaküdooniat õunapuid

tikreid herneid kõrvitsaid roose

ja kahte väikest tammekest

mis ma panin tõrust kasvama

2019. aasta sügisel ja mis ma

istutasin mullu suve lõpus

rohumaale põllu ääres

päeval õhk sumiseb kihab elust

kuldpõrnikad tulevad majja

täna hüppas rohutirts verandal

aitasin sahvrist maamesilase välja

öösiti krabistavad toanurgas

süsijooksikud aga nad ei tee

midagi seevastu on ka palju

neid kelle suhtes ma armu ei näita

kogu aias viskub taimne elu

oma tuhandes eri vormis valguse

poole ma lausa kuulen ja tajun seda

metsikut kihku elan kaasa

ja samal ajal võitlen sellega

sest mina tahan olla see kes peale

jääb te võite siin olla oleme koos

aga te peate arvestama minuga

ma ütlesin nõnda ka rästastele

keda aed on täis kõik need puud

nad võivad olla väga tüütud

pikeerida ja hoiatada aga

ma ütlesin neile kuidas asjad

käivad nüüd olen nendega juba

harjunud nad rädistavad hommikust

õhtuni pojad hüppavad rohus

siia külasse on tagasi tulnud

ka pääsukesed nad tegid sauna pesa

kuuseheki juures hoian silma peal

metsmaasikatel tikrid valmivad

sel aastal tuleb palju õunu

mu õunapuud on tublid vahel

ma räägin nendega seda on

tarvis mulle endale jah mulle

päevad on täis ka jalgpalli

kas pole imeline ja siis süttib

naabrite köögis lamp kas

pole imeline ja siis puhub veranda

uksest sisse pikk jahe iil

kas pole imeline ja nahkhiired

vihistavad aia kohal kas pole

imeline ja leian köögikapist

puuviljakonservi kas pole imeline

ja sain tõlgitud ühe vana

vana vana soneti kas pole

imeline kas pole imeline

põllud laiuvad metsani ja puud

vaikivad ja kuskil on inimesed

on palju inimesi nad on kaugel

nad on lähedal ja mina olen siin