Suri maalikunstnik Heldur Viires

Lahkunud on Eesti Kunstnike Liidu liige, maalikunstnik Heldur Viires (23. VI 1927–23. VI 2021).

Heldur Viires sündis Tallinnas 23. juunil 1927. aastal. Heldur Viires oli üks viimastest, kes sai osa Eestis omaks võetud prantsuse maalikoolist: ta astus Tartu kunstiinstituuti sõja lõpul ning õppis seal aastatel 1945–1949, kui kool oli veel esimese Pallase moonutamata jätk. 1949. aastal suunati Viires stipendiaadina Leningradi Repini-nimelisse kunstiinstituuti, kust ta samal aastal Tartusse tagasi tuli ja peatselt arreteeriti, süüdistatuna formalismis ja sellest tulenevalt Vorkuta vangilaagrisse saadeti aastateks 1949–1956.

Vabanedes suundus Heldur Viires õppima Eesti riiklikusse kunstiinstituuti, mille lõpetas 1959. aastal. Heldur Viires töötas illustraatori ja raamatugraafikuna ja on illustreerinud suurel hulgal teaduslikke väljaandeid ning ilukirjandust. Kui asutati kirjastus Valgus, sai Heldur Viiresest nende peamine teaduslike illustratsioonide looja. Vabakunstnikuna jäi ta truuks prantsuse koloriidikesksele maalitraditsioonile, maalis portreid ja maastikke, tema loomingus on tähtsal kohal ka monotüüpia.

Näitustel alustas Heldur Viires esinemist 1959. aastal. Tema esimene isikunäitus oli 1971. aastal Göteborgis, järgnesid 1978. aastal Stockholmis, 1981. aasta lõpus ja 1982. aasta alguses Tartu kunstimuuseumis, 1988. aastal Adamson-Ericu muuseumis, 1994. aastal Küü galeriis ja Mikkeli galeriis (koos Kaja Kärneriga). 1998. aastal oli Mikkeli galeriis ja 2007. aastal Tartu Kunstimajas väljas valik Heldur Viirese monotüüpiaid. 1989. aastast on Heldur Viires õpetanud Konrad Mägi ateljees maalimist.

Heldur Viires on Eesti Kunstnike Liidu liige olnud alates 1964. aastast. Heldur Viires on üks kunstiühing Pallas taaskäivitajatest 1988. aastast ning 2009. aastast ühingu auliige. 2019. aastal tunnustas Tartu linn Heldur Viirese elutööd, andes talle Tartu aukodaniku tiitli ja Tartu Suurtähe. Heldur Viiresele on omistatud ka Valgetähe V klassi teenetemärk.

Heldur Viires kuulus ühise maailmavaate ja vaimsusega sõpruskonda ühes Ülo Soosteri, Lembit Saartsi, Silvia Jõgeveri, Valve Janovi, Kaja Kärneri, Henn Roode jt. Heldur Viirest mäletatakse vana kooliga härrasmehena, alati tähelepaneliku, tundliku ja erksa vestluskaaslasena, kes märkas allhoovusi. Heldur Viires nägi läbi inimlikku rumalust ja põlgas karjerismi, olles nõudlik ja aus, äärmiselt täpne, otsekohene ja kompromissitu. Heldur Viirese panus kunstiellu on olnud tähelepanuväärne. Kerget teed tähtede poole!

Heldur Viirese ärasaatmine leiab aset Tartus Peetri kirikus 1. juulil 2021 algusega kell 13.00 ning seejärel toimub muldasängitamine Tartu Raadi kalmistul.

Eesti Kunstnike Liit

Konrad Mägi Ateljee Selts

Kunstiühing Pallas

Tartu Kunstimuuseum

Tartu linn

Eesti Kultuurkapital