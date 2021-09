Soomes avatakse mahukas Konrad Mäe loomingu näitus

EMMA kunstimuuseumi juhataja Pilvi Kalhama kureeritud näitusel "Konrad Mägi. Maalikunsti müstika" on väljas suur osa Konrad Mäe säilinud töödest ehk ligi 150 teost, lisaks loodusmaalidele on esil ka tema portreemaali paremik. Väljapanek on rühmitatud terviklikeks osadeks, mis keskenduvad kunstniku karjääri algusajale, mõjuvatele portreemaalidele ja rohketele loodusvaadetele nii Soomest, Norrast, Eestist kui ka Itaaliast.

Näitusega seoses ilmub Pilvi Kalhama koostatud kunstnik Mägi elu käsitlev ja tema teoseid uuest vaatepunktist analüüsiv kunstiraamat. Teose autorite hulka kuuluvad lisaks Kalhamale Konrad Mäe elulooraamatu kirjutaja, dramaturg ja kunstiteadlane Eero Epner, kunstiajaloolased Bart Pushaw, Kai Stahl ja Inka Laine ning meteoroloog ja teaduskirjanik Seija Paasonen. Näitus toimub koostöös Kumu kunstimuuseumiga.

Viimastel aastatel on Konrad Mäe loomingut suuremas mahus eksponeeritud ka Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporaneas Roomas ja Musei Realis Torinos.

Näitus jääb avatuks 23. jaanuarini 2022.