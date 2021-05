Tartu Kunstimajas näeb Mirjam Hinni ja Alar Tuule teoseid

Laupäevast, 29. maist on Tartu Kunstimaja suures saalis avatud Mirjam Hinni ja Alar Tuule ühisnäitus "Tuhandesilmne saar".

Hinn on abstraktne ja dünaamiline, Tuul seevastu jõulisem ja brutaalsem, ehk ka otsekohesem. Ühisnäituse idee põhineb fiktsioonil, mille läbi toovad autorid näitusesaali hulga lugusid ja abstraktseid tõlgendusi meie ühiskonnast ja teisest teadvustest, ehk siis kahe kunstniku omavaheline dialoog loob uuemat ja täiuslikumat utoopiat.

Näitus avab eripärase vaate tehnoloogiajärgsele ühiskonnale, kus ideed loodusest ning tehislikest struktuuridest ja konstruktsioonidest on omavahel põimunud. Räägitakse lugu kaasaegsest ühiskonnast kasutades abstraktse saare motiivi.

Väljapanek näitab maalide muutumist erineva tehisliku valguse käes, ehk näitus mängib vaataja tajudega läbi valguse, värvi, ruumi ja heli koosluse. Näitus baseerub rohelisel värvil, luues esteetilise roheala ja green room efekti. Laetud ruumi esteetikat kasutades vormub erinevaid meeli haarav dünaamiline tervikteos.

Mirjam Hinn (snd 1990) on lõpetanud Tartu Ülikooli maalikunsti õppetooli (MA, 2018) ja Tartu Kõrgema Kunstikooli (BA, 2014). Tema varasemad isikunäitused on toimunud muuhulgas Tartu Kunstimajas (2018) ja Tartu Kunstimuuseumis (2019). Hinn on pälvinud AkzoNobel kunstipreemia (2018), võitnud Noor Tartu konkursi (2019) ja olnud Konrad Mägi preemia nominentide seas (2020). www.mirjam-hinn.com

Alar Tuul (snd 1982) on lõpetanud Tartu Ülikooli maalikunsti õppetooli (MA, 2019) ja Tartu Kõrgema Kunstikooli (BA, 2014). Tema varasemad isikunäitused on toimunud muuhulgas Tartu Kunstimajas (2013) ja Tartu Kunstimuuseumis (2016 ja 2018). Eelmisel aastal ilmus tema senist loomingut kokku võttev trükis.

Näitust saatva heliteose on loonud Jeremy Macachor koostöös kunstnikega.

Näitus on avatud 20. juunini.