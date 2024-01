Galerii: Mirjam Hinni uus näitus uurib tänases ühiskonnas inimeseks olemist

Näitusel avab kunstnik vaateid inimhinge privaatsele ja õrnale siseilmale, mis tavaliselt jääb kõrvaltvaatajale nähtamatuks. Näitus on järg näitustele "Kõrgepinge" Tartu Kunstimuuseumis ja "Hõljuvad perspektiivid" Nuvole Arte galeriis Itaalias.

Kunstniku sõnul on näitus visuaalne mõtisklus ja poeetiline eskapism, mis irdub üleilmsetest ebakõladest raputatud ühiskonnast – vaataja ees rulluvad lahti tunnetuslikud seosterägastikud, tuletades meile meelde, et unistamine on alati võimalik ja vajalik. Maalidel, millel kunstnik püüab tungida tunnetuslike väljade sügavamatesse kihtidesse ja kaardistada tajuprotsesse, arenevad rännakud poeetilistesse siseilmadesse, kus täiuslikkus on lähedal ja samas kättesaamatu.

Mirjam Hinn on abstraktse kujundikeelega maalikunstnik, kes ühendab tihti maalikunsti installatsiooni ja helikunstiga. Hinni senised olulisemad isiknäitused on toimunud peamiselt Tartus: "Tardunud helid" Tartu Kunstimajas (2018), "Kõrgepinge" Tartu Kunstimuuseumis (2019) ja "Tuhandesilmne saar" Tartu Kunstimajas (2021). Hinni viimane isiknäitus "Hõljuvad perspektiivid" toimus Nuvole Arte galeriis Itaalias (2022).

Aktiivselt näitustel osalemisega alustas Hinn 2011. aastal, esmalt Eestis, seejärel ka Soomes, Leedus, Itaalias ning Saksamaal. Hinn pälvis 2018. aastal Akzonobeli kunstipreemia, võitis 2019. aastal konkursi "Noor Tartu" ja olnud nomineeritud Konrad Mäe preemiale aastal 2020.

Näitus "Põhjatu ookeani sügavusest" on Hobusepea galeriis avatud 19. veebruarini.