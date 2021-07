Galerii: Tallinna bussijaama akendel saab näha Eesti kunstiklassikat

Bussijaama ootesaali hakkavad kaunistama Kumu kunstimuuseumi, Kadrioru kunstimuuseumi, Mikkeli muuseumi, Niguliste muuseumi ja Adamson-Ericu muuseumi püsinäitustelt pärinevad teosed suvistest Eesti maastikest.

Reprokleebistena esitatud kunstiteostest on enamik originaalmõõtmetes, mõne mahukama töö suurust on ruumidesse sobivaks kohendatud. "Eesti kunstimuuseum korraldab meie juures juba teist väljapanekut, millega soovime muuta hubasemaks oma reisijate viibimist ootesaalis," ütles bussijaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Kadriann Raud ja lisas, et nende soov on luua kunsti kaudu justkui kahekõne oma reisijaga.

Varem on bussijaama akendele jõudnud näitus Christian Ackermanni töödest. "Bussijaam tegi eelmise aasta lõpus Eesti kunstimuuseumile toreda ettepaneku koostööks ning aasta alguses valmis ootesaali akendel omalaadne väljapanek Ackermanni ainetel," kinnitas Raud ja lisas, et suveperioodil vahetavad selle välja maastikumaalid.