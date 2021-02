Pildid: Tallinna bussijaamas näeb röntgenfotosid Christian Ackermanni kujudest

Tallinna Bussijaamas saab maikuuni näha valikut Niguliste muuseumis avatud Christian Ackermanni näituse ekspositsioonist. Bussijaama ootesaali on väljas Ackermanni loodud kujude röntgenfotod.

"Pop-up näituse formaat võimaldab Ackermanni loominguga tutvust teha laiemal ringil inimestel," rõõmustas Eesti kunstimuuseumi turundus- ja müügivaldkonna juht Piret Järvan Tallinna bussijaamalt tulnud ettepaneku üle. Tema sõnul jätavad Niguliste muuseumis eksponeeritavad, peamiselt Põhja-Eesti kirikutest pärit Ackermanni loodud kujud erakordse mulje ka neile, kes võib-olla muidu kirikukunsti vastu huvi ei tunne.

"Suure tõenäosusega ei pruugi neid kujusid sel sajandil enam koos näha, sest nad rändavad tagasi oma kodukirikutesse. Bussijaama näitusel on väljas kujude röntgenfotod, mis valmisid ülimahuka uurimustöö raames. Usun, et see omamoodi näitusekild bussijaamas võib tekitada huvi ka Niguliste muuseumi külastamiseks," märgib Järvan.

2017. aasta kevadel sõlmisid Eesti kunstimuuseum, Eesti kunstiakadeemia ja Eesti evangeelne luterlik kirik koostöölepingu, et ühendada jõud Ackermanni loomingu interdistsiplinaarseks uurimiseks ning tuua Eesti skulptuurikunsti omaaegne täht kõige säravamal viisil tagasi kunstiväljale. Koostöö tulemusi koondaval Niguliste muuseumi näitusel saab lähivaates näha ligi 60 Eesti kirikule loodud skulptuuri.

Bussijaama pop-up näitus jääb avatuks käesoleva aasta maikuuni.