Haapsalus algab reedel jazzifestival TAFF:fest

"Ta on muusik, keda olen jälginud juba viimased 25 aastat. Mäletan väga selgelt tema esinemist 1997. aasta Jazzkaarel ja tänaseni tunnen elevust sellele kontserdile mõeldes," meenutas TAFF:festi kunstiline juht, saksofonist Raivo Tafenau esmakohtumist Nils Landgreniga. "Soovin ka meie publikule pakkuda midagi nii meeldejäävat. Nils on üks nutikamaid jazzmuusikuid terves Euroopas ning mul on suurim rõõm tõdeda, et praeguseks ka minu hea sõber."

Kodumaistest artistidest astuvad kahe päeva jooksul üles armastatud laulja Kadri Voorand koos Mihkel Mälgandiga, Ivo Linna ja Politse- ja Piirivalveorkestri Big Band Siim Aimla dirigeerimisel, Joel Remmel Trio koos Liisi Koiksoni ja Aleksander Paaliga, kaasaegse souli laulja-laulukirjutaja ANETT ning Susanna Aleksandra kavaga "Tribute to Nancy Wilson". Originaalkavadega on üles astumas Kalle Pilli Quintet, Petteri Hasa koos suurepärase bändiga ning alati säravad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.

Programmi kujunemist kommenteerides tõdeb Tafenau, et kuna ta ise armastab muusikas vaheldust ja stiilideülesust, siis lähtub ta kava koostamisel just sellest. Oluliseks peab ta noorte jazzmuusikute kaasatust ning omaloomingu suurt osakaalu festivalikavas.