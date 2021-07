Galerii: Avandi ja Võigemasti esituses etendub "Stseenid ühest abielust"

Lavastuses Mariannet kehastava Evelin Võigemasti sõnul on "Stseenid ühest abielust" selline materjal, mida iga näitleja tahaks mängida. "Tegelased tülitsevad, armastavad, vihkavad, lepivad. Dialoog on nii tõetruu ja äratuntav – Bergman kirjutas ju mitmed stseenid otse oma elust maha. Iga mängimisega avaneb aga veel nüansse ja väga põnev on seda kõike avastada koos nii suurepärase lavapartneriga nagu Märt," rääkis ta.

Märt Avandi sõnul pakub lavastus äratundmist mitte ainult abielupaaridele, vaid kõigile, kes on pikaaegses paarisuhtes olnud: "Lõputu võitlus argipäevaga, lapsed, vanemad, kohustused, kompromissid ja kaks mõistlikku inimest, kes tahavad kõige selle keskel õnnelikud olla."

Esimest korda 1973. aastal lühiseriaalina publiku ette jõudnud "Stseenid ühest abielust" omandas kiirelt vastuolulise kuulsuse. Kriitika on esilinastusest alates tõstnud esile dialoogi elulisust ning teksti intiimsust. Teisalt süüdistati seriaali selles, et lahutuste hulk nii Rootsis ja kui ka kogu Euroopas kasvas hüppeliselt.

Jaanihansol etenduva versiooni lavastajate Kristjan Suitsu ja Mehis Pihla sõnul on nende eesmärk aga vastupidine. "Bergmani on tihti nimetatud külmaks ja isegi julmaks autoriks, aga meie tahame oma lavastusega näidata, kuivõrd õrn ja habras on kahe inimese kooselu. Kui inimesed pärast teatrisse tulemist väärtustavad oma abikaasat või elukaaslast veidikenegi rohkem, siis oleme oma eesmärgi saavutanud," on lavastajad ühel nõul.

"Tahtsime luua tunde, et saame publikuna piiluda teiste inimeste magamistuppa. Me oleme Jaanihanso Siidritallu ehitanud väga intiimse ja kompaktse lavaruumi. Ka kõige tagumistest ridadest ei ole näitleja vaatajast kordagi kaugemal kui kuus meetrit," lisas kunstnik-lavastaja Kristjan Suits.

Esietendus 15. juulil Jaanihanso Siidrivabrikus Kaelasel Pärnumaal. Etendused: 16., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 27., 28., 29., 30. juuli ja 02., 03., 04 ja 5. august 2021. Osades Evelin Võigemast, Märt Avandi, Kersti Heinloo, kunstnik-lavastaja Kristjan Suits, dramaturg-lavastaja Mehis Pihla, produtsent Margit Roosaar.