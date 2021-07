Hiiu Folgi lõpetas Jaak Johansoni mälestuskontsert

Jaak Johansoni mälestuseks esinesid Kärdla kirikus ansambel Johansonid, Krista Citra Joonas, Tõnis Mägi, Mari Kalkun, Märten Kross ja mitmed teised, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jaak Johanson jättis Eesti kultuuri sügava jälje ning tal oli lähedane side ka Hiiumaaga. Poetess Ave Alavainu, kes tundis Johansoni juba 1977. aastast, ütles, et Johanson oli lisaks andekale muusikule ka inimesena väga tore ning on oluline, et teda meeles peetaks.

"Jaagu käest mina õppisin kõige rohkem tolerantsust, suhtumist inimestesse. Tema mitte iial kedagi ei eelistanud, kedagi ei halvustanud ja oli kohutavalt tark," rääkis Alavainu.