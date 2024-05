Hiiu Folgi peakorraldaja: sellest on saanud põlvkondadeülene traditsioon

Hiiu Folgi tänavuste esinejate seas on palju kodumaiseid artiste,

nagu ansamblid Jäääär, Naised Köögis, Robirohi, Antsud, VLÜ ning Eesti

Keeled koos Mari Jürjensi ja Vaiko Eplikuga. Samuti astuvad üles Cätlin Mägi ja

Estpipes, Marko Matvere ja Peep Raun, Anu Taul, Tuuli ja Teet Velling,

Melanhoolsed Meestelaulud ja kandleansambel Liuli.

"Hiiu Folk on toimunud peaaegu kakskümmend aastat, mis on ühe sündmuse

ja inimelu jaoks pikk aeg. Nii mõnigi esimestel festivaliaastatel

lapsena kohal käinu toob vähehaaval kuulama juba uue põlvkonna

esindajaid," räägib festivali peakorraldaja Astrid Nõlvak, kuidas suvisel

Hiiumaa muusikafestivalil käimisest on saanud põlvkondadeülene

traditsioon.

Nõlvaku sõnul on lisaks muusikale Hiiu Folgi jaoks oluline

keskkonnahoid, maalähedus ja rahvuslikkus ehk kõik see, mida saab kokku

võtta sõnaga ehedus. "Me püüame säilitada ja kaitsta ning esile tuua

seda, mis on omane hiidlastele, aga ka eestlastele laiemalt," ütleb

Nõlvak.

Nii mõnegi festivalikülastaja tagasiside kohaselt on Hiiu Folgil

säilinud aastakümnete jooksul õhkkond, mis ei ole muutunud

kommertslikuks, vaid pakub jätkuvalt "meretagust eemaloleku" ning "maal

vanaema juures oleku" tunnet. Paljudele suveks saarele saabunud

linnalastele on Hiiu Folgi unustamatu ühisosa olnud kadakate vahel

kulgevat rada mööda Kassari randa suplema minek või hoopis jalgrattaga

kontserdile sõitmine.

Hiiu Folk avatakse neljapäeval 18. juulil. Traditsiooniliselt leiavad

kontserdid aset reedel ja laupäeval, 19.–20. juulil Kassari kiigeplatsil

ning pühapäev, 21. juuli on kirikukontsertide päev, mil esinejaid jagub

mitmesse pühakotta üle kogu saare.