Algas 17. Hiiu Folk

Peresõbraliku festivalina tuntuks saanud Hiiu Folk toob kokku muusikud nii Eestist kui ka mujalt. Näiteks astuvad publiku ette harfivirtuoos Andrew Lawrence-King Guernsey saarelt, Inna Lisnjak Ukrainast ja ansambel Gobe Ungarist.

Hiiu Folk on aastate jooksul kirjutanud end ka Eesti muusikute südamesse.

"Kohe, kui Hiiumaale jõuda, siis juba see paik, see saar ise on see, mis võlub, ja ma arvan, et kui siin saab kokku nii palju head muusikat ja selline tore seltskond, siis seda enam. Ja mulle eriti meeldib Hiiu Folgi puhul veel see, et Hiiu Folk väga tõstab ausse ja on igal aastal tõstnud tähelepanu ka autorilaulule," rääkis Hiiu Folgil esinev Mari Jürjens.

See, et sündmused toimuvad üle kogu saare, on festivalijuhi Astrid Nõlvaku sõnul olnud teadlik valik sooviga ühendada Hiiumaad.

"Kui inimesed tulevad Hiiumaale, võtavad sellise teekonna ette, siis on tore, kui nad ei näe ainult ühte paika, vaid saavad pildi tervest sellest imelisest saarest, sellest atmosfäärist. Nii me neid siin tiirule viime läbi erinevate kontsertide ja ka lisaasjade, ka toredad matkad on meil festivalil alati olemas," selgitas Nõlvak.

Tänavuse festivali kuulutasid avatuks Hiiumaaga seotud kuulsad luuletajad Paul-Eerik Rummo ja Viiu Härm.