Sõru sadamas anti avalöök 16. Hiiu Folgile

"Meile on algusest saadik olnud väga tähtis, et meil oleks koguperefestival ehk siis selline peresõbralik festival," ütles Hiiu Folgi festivali juht Astrid Nõlvak "Aktuaalsele kaamerale".

"Loomulikult ka keset seda kaunist Hiiumaa loodust on väga tähtis, et me oskaksime seda hoida ehk siis keskkonnahoid ja looduslähedus, loodussõbralikkus ja lisaks on meil festival alkoholivaba, et puhta meelega puhas muusika."