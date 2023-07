Algas 18. Hiiu Folk

Kui Hiiu Folgi avatseremoonia oli õhtul Sõru paadikuuris, siis festivali eelkontserdi au oli seekord noorte pärimusmuusikute kollektiivi Folkista päralt Orjaku külamaja laval.

"Pärimusmuusika on minu jaoks vabastav ja see teeb mulle rõõmu ja mind väga rõõmsaks," ütles Folkista liige Isabel Palu.

Tänavusel festivalil oma uut albumit "Stoonia lood" esitlenud Mari Kalkun on käinud Hiiu Folgil ka mitu korda varem. Talle meeldib, et Hiiu Folk on festival, kus kohalik kogukond toimetab üheskoos.

"Hiiu Folgi eripära on ikka see meri siin, mille pärast mina alati väga ootan Hiiumaale tulekut. Katsun suve jooksul alati vähemalt korra Hiiumaal ära käia ja tihtipeale see kord ongi Hiiu Folgi ajal. Eredamad mälestused on seotud kindlasti musitseerimisest koos Jaak Johansoniga ja õhtustest mereäärsetest proovidest, kus sündis uusi laule," rääkis Kalkun.

Festivali juht Astrid Nõlvak ütles, et vahele on jäänud vaid üks koroona-aasta. Hiiu Folki peetakse juba 18. korda.

"Siht oli silme ees, et kui esimene aasta läheb hästi, siis võiks see kujuneda selliseks, et seda Hiiumaa elu ja võlu ja kõike seda, mis siin peitub nii imeliste kirikute kui ka ilusate looduslike paikade näol, võiks siduda muusikaga ja seda kõike võiks tuua Eesti inimesele lähemale," rääkis Nõlvak.

Hiiu Folk kestab selle nädala lõpuni.