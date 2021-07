Maanteemuuseumis etenduv "Pidu katku ajal" räägib kriisidest musta huumori kaudu

"Meil on riigisisene levik. Täna hommikul anti positiivne test ja see jõudis sinna Saaremaalt võrkpallimänguga," jõuavad Eesti poliitikud lavastuses "Pidu katku ajal" tõdemuseni koroonaviiruse riigisisesest levikust. Lavastus toob vaatajateni erinevate ühiskonnagruppide arvamused nii koroonaviiruse leviku põhjustest kui ka valitsuse tegevusest pandeemia ajal.

"Eks me pakume enda nägemuse, mis valesti läks, kes vastutab ja mismoodi mingid otsused tehti või ei tehtud. Kindlasti me ei pretendeeri tõele, aga läbi rõõmsa musta huumori me tõlgendame seda, kuidas võib olla mingeid otsuseid tehti," rääkis lavastaja Birgit Landberg "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma arvan, et läbiv teema on ikkagi see, kui keeruline on lõpuks nendel erinevatel osapooltel leida ühine pind, kus hakata suhtlema. Kuidas üldse leida ühist keelt, kui on nii palju teineteisele halvasti öeldud?" mõtiskles näitleja Kaarel Targo.

Suur osa tekstimaterjali pandi kirja viiruse teise laine ajal ühisloomena. Inspiratsiooni koguti nii ajakirjanduses avaldatud materjalidest kui ka enda tähelepanekutest.

"Kui me läheme lavale, siis me ennekõike üritame olla hästi neutraalsed. See ongi see, et ma võtan ühe stseenis olen ühe poole esindaja ja juba järgmises ma olen risti vastupidi," märkis Targo.

Musta Kasti trupitööna valminud lavastuse "Pidu katku ajal" on dramatiseerinud Paul Piik. Lavastust mängitakse 7. augustini Eesti maanteemuuseumi hoovis.