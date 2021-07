Galerii. Viljandi pärimusmuusika festival jätkus Svjata Vatra, Nagy Bögö jt rütmis

Viljandi pärimusmuusika festivali selleaastane teema on kokkumäng ja festival kestab pühapäeva, 25. juulini.

Festivali viimasel päeval jõuavad veel teiste hulgas lavale 5/5 Soomest, Tbilisi Gruusiast, Get Up the Wooden Hill Iirimaalt, Mari Kalkun, Naised Köögis, Kärt Johanson ja Nöep oma spetsiaalselt Viljandi pärimusmuusika festivaliks valminud programmiga.

Nelja päeva jooksul toimub festivalil 53 kontserti, kusjuures kõik välisartistid annavad festivali kestel kaks kontserti. Festival lõppeb järelpeoga Kuusemäe metsatukas pärimusmuusika aida taga.