Viljandis läks lahti 28. pärimusmuusika festival

Neljapäeva keskpäeval algas 28. Viljandi pärimusmuusika festival, mille selleaastane teema on kokkumäng.

"Kokkumäng on kooskõla, harmoonia ja üksteise toetamine," sõnas festivali pealik Ando Kiviberg. "Eelmine aasta jäi festival vahele, ja seda suurem on meie soov, et saaksime tänavu siia tulnud inimeste hingekeeli puudutada – nautida koos olemist ja rõõmu, mida muusika pakub," lisas ta.



Igipõlise festivalikülalisena oli kohal ka president Toomas Hendrik Ilves, kes tõstis tänavust teemat esile läbi kahe aspekti.

"Kuidas sünnib rahvamuusika? Eraldatuses muusika ei sünni," lausus Ilves. "Nii nagu suured puud saavad alguse seemnest ja vajavad linde, kes seemneid laiali viivad, vajab ka rahvuskultuur kokkumängu, et olla viljastatud ja edasi kesta."

Nii Ilves kui Kiviberg kutsusid üles vastutustundele ja soovitasid kõigil end vaktsineerida. Festivali külalised, aga ka kõik teised Viljandis viibivad inimesed saavad seda teha kuni pühapäeva õhtuni Vabaduse väljakul asuvas vaktsineerimisbussis.



Avatseremoonial Kaevumäel astusid üles üleriigilise võistumängimise võitja Mihkel Sildoja, noorte pärimusbändide konkursi võitjad Mann ja Juula ning noorema vanuseastme võitjad ansambel Kirekind. Samuti etnolaagri noored, Duo Ruut ja Lauri Õunapuu, pärimuslikku kupleemuusikat mängisid Kaisa Kuslapuu ja Karl Laanekask ning Elleri-kooli pärimusmuusikud koos Arno Tammega. Välismaalt tõid tervitusi taanlased ansamblist Mads Hansens Kapel.

Viljandi pärimusmuusika festival kestab 25. juulini. Nelja päeva jooksul toimub festivalil 53 kontserti, festival lõppeb järelpeoga Kuusemäe metsatukas pärimusmuusika aida taga.