Kodavere murraku populariseerimiseks algasid noortesarja võtted

Peipsiääres räägitav kodavere murrak on üks kümnetest eesti keele murrakutest, mis on pikalt olnud hääbumisohus. Et kodavere murrakut ka noorte seas populariseerida, on Peipsiääre kandis käimas kodaverekeelse noortesarja võtted.

"Kinu piäb suama!" kõlab kodavere murrakus noorte keele- ja filmilaagri nimi. Murraku säilimiseks asutati kevadel juba keelekoda ja pandi tööle keelekool. Nüüd on ette võetud filmiprojekt.

"Me leidsime oma tuumikpundiga, et film võiks olla see, mis aitab noored siia ligi tuua. Annab neile põhjuse neid fraase, mida filmis kuulevad, järele öelda ja sellega positiivne suhe saavutada murrakuga, mis praegu on juba hääbumisfaasis," selgitas Kodavere pärimuskeskuse juht Ergo-Hart Västrik "Aktuaalsele kaamerale".

Lisaks Juhan Liivi vaimule teeb sarjas kaasa pea 20 laagris osalevat last, kellest enamus oskab kodavere murrakust praegu veel teatud fraase. Nooremaid aitab hääldusega Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane ja sarja peaosatäitja, kes räägib murrakus puhtalt.

"See on tulnud näitemängust, aga ka minu ämm - siinkandis vanaema kohta öeldakse ämm - ka tema on mulle pajatanud igasugu lugusid. Sealt see kiil tulebki," rääkis Imre Nõmm, kelle hinnangul on kodavere keele puhul keerulisim hääldus.

"Kirja panna teda on natuke keeruline, lugemine on ka natuke keeruline, aga pehme hääldus peab alati omal kohal olema, sest meie nuka kiil on ikka pehme," sõnas ta.

Laagri jooksul valmiva lühiseriaali "Hiidlaine Peipsi rannal" stsenarist on Anna Hints, režissöör Tushar Prakash.

"Need filmitegijad, professionaalsed filmitegijad kellega oleme koostööd teinud, on öelnud, et selles loos on potentsiaali, et teha ka täispikk noortefilm," ütles Västrik.

Dokukomöödia stiilis ülesehitatud lugu räägib, kuidas lapsed teevad filmi, aga siis hakkavad juhtuma ootamatud sündmused.