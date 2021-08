Augustis kõlavad Tallinna loomaaias klassikakolmapäevad

"Klassikakontsertidega loomaaias tehti algust aastaid tagasi ja need ei ole võrreldavad kontserdisaaliga – siin kõlavad muusika taustal loomade ja lindude hääled, mis üheskoos moodustavad ainulaadse helipildi," ütles Muusikute fondi PLMF juht Pille Lill. "Loomaaias on augustis hea jalutada, sest loomadele lisaks on ka haljastus südasuviselt kaunis ja lopsakas."

Klassikakolmapäevade sarja avavad 11. augustil kell 19 Norras muusikutena tegutsevad Kersti Ala-Murr (sopran) ja Jaak Lutsoja (akordion). Esitamisele tulevate teoste autorid on Dowland, Bizet, Lockwood, Churchill jt

Teisel kontserdil, 18. augustil esinevad Belgias õppinud ja nüüd Flaami ooperis debüüdiga alustav Kadi Jürgens (metsosopran) ja interpreedi ning heliloojana tegutsev Liis Jürgens (harf). Kavas kõlavad Händel, Vivaldi, Pärt jt.

Viimasel kolmapäeval, 25. augustil tulevad esitusele Boellmann, Mussorgski, Tšaikovski ja teiste heliloojate muusika, Eesti ainsa klassikat esitava akordioniduo Mikk Langeproon ja Henri Zibo ettekandel.

Kuiva ilmaga toimuvad kontserdid Polaariumi (jääkarude) juures, vihmase ilmaga loomaaia keskkonnahariduskeskuse konverentsiruumis (loomaaia läänevärav Ehitajate tee 150) ning kontserdile pääseb loomaaia piletiga. Piletikassad on nii põhja- kui lääneväravas avatud kella 19ni, läänevärava iseteeninduskassast saab pileti osta ka hiljem.

Kontserdipäevadel on loomaaed külastajatele avatud kella 21ni.