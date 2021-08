Lavakooli vilistlased tõid lavale koroona ajal sündinud lavastuse

Tilluke saal on peidetud räämas tööstushoone ruumide labürinti ning teatrit pole selles varem tehtud.

"Meil oli mitu varianti, mis olid rohkem teatrisaalid, kus on rohkem võimalusi, aga kui me seda saali nägime, siis see tundus täiesti õige, see on natuke selline mitte vaesem mulje aga väga palju asju peab tulema läbi intiimsuse publikuga ja näitlejameisterlikkusega, et see koht tekitab vajalikku vabadust, aga ka lähedust publikuga, mida suuremas saalis on raske tekitada," rääkis lavastaja Markus H. Ilves.

Rühmatöö algas koroonapausi ajal pikkade aruteludega Zoomis, misjärel hakati katsetama erinevaid vorme ja stiile, et jõuda tervikuni, mis kõige paremini väljendab tegijatele praegu elus ja loomingus olulisi mõtteid ja teemasid.

"Mulle endale oli algseks impulsiks mõttevool või kuidas selline mõte tekib inimesel ja väga kiirelt võib mõte teha kannapöörde ja minna mujale, see on väga eluline asi ka sündmuste mõttes," rääkis Ilves.

"Kuidas me nüüd mõtestame neid inimeste vahelisi suhteid, kui me seda ei saa teha, mis oli justkui nii loomulik, et saame kokku ei ole midagi. Aga ei saa, ja see oli midagi nii elementaarset mis meilt ära võeti, ja siis see sundis kuidagi uue pilguga vaatama inimeste vahelistele suhetele ja mis selles on väärtuslikku," sõnas osatäitja Simo A. Kadastu.

Laval on osades Kristiin Räägel, Simo A. Kadastu ja Jan Ehrenberg.

Lavastust mängitakse loetud korrad alates järgmisest kolmapäevast. Voyadzeri teatrisaal asub Tallinnas, aadressil Ülase tänav 16.