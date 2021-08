BBC 6 raadio esitles Maarja Nuudi uut singlit

"A Scene" on kolmas avaldatud rada Maarja 20. augustil ilmuvalt kolmandalt sooloalbumilt "Hinged" ja on armastuslaul.

"Eelmise aasta jaanipäeva paiku olin üksi oma lahkunud vanaema kodutalus ning kritseldasin ühe kirjutusharjutuse raames paberile mõned abstraktsed sõnad. Mõni päev hiljem sõitsin stuudiosse, lülitasin modulaarsüntesaatorid sisse ning kuulsin veidraid hõljuvaid helisid," rääkis Nuut.

"Vaatasin kirjapandud sõnu ning sain aru, millest lugu räägib – ikka armastusest, mis muust. Loo kihtide vahele peidetud võrdlustest merega peegeldub minu imetlus. Kasvasin mere kõrval üles ning selle lõputu silmapiir ja sügavus on mulle alati tuge pakkunud. Merel on palju nägusid ning siin on see soe, salapärane ja kesksuviselt mahlane," lisas ta.

20. augustil ilmuv "Hinged" on Maarja Nuudi kolmas sooloalbum, millele andis loomingulise tõuke maaharimine ning kola täis hoonete sorteerimine vanaemalt päritud talus. Albumilt on eelnevalt ilmunud avasingel "Kutse Tantsule / A Call for Dance" ning videosingel "A Feast".