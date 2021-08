Maarja Nuut avaldas kolmanda sooloalbumi "Hinged"

"Hinged" peegeldab 2020. aastat, mil Maarja piiride sulgudes maale ära pages. "Tekkis seletamatu tung harida maad ja ootamas oli vanaemalt päritud talu, läbimatu võsa puhastamisest ja paksult kola täis hoonete sorteerimisest sai justkui üks pikk rituaal, kus tuli otsa vaadata kihtidele, mis põlvkondade vältel talletunud olid," selgitas ta ja lisas, et vahepealse tuulutusena veetis ta aega oma mereäärses Kopli stuudios üsna juhuslikult modulaarsüntesaatoreid ühendades, sinna juurde kaasa ümisedes või pobisedes.

Kõik plaadil kõlavad lood on kirjutanud ja produtseerinud Maarja Nuut ning kolmel lool teeb ta koostööd Šveitsi avangardse jazzitrummari Nicolas Stockeriga. Lood on miksinud Evar Anvelt ning masterdanud Rafael Anton Irisarri Black Knoll Studiost. Albumi visuaalse keele autoriks on Elisabeth Klement. Kassett ja vinüül on toodetud Vinyl Plant tehases Tartus.

Kuula albumit: