Peeter Perens loob Jaani kiriku juurde uue meeskoori

Tallinna Jaani koguduse kooridele on kasvamas lisa – eelmise üldlaulupeo muusikaline juht Peeter Perens on uue meeskoori loomisega teostamas üht oma ammustest unistustest. "Unistus on suur sõna," on Perens ise tagasihoidlik, "aga see mõte on mind tõesti saatnud ammu."

Klassikaraadio saates "Delta" rääkis Perens, et vaatamata meeskooride praegusele kehvveresusele ja pandeemiast räsitud elukorraldusele on uue koori loomise idee väga jõuline ning kooriga liitumissoovijad on ettelaulmisele oodatud juba paari nädala pärast. Küsimusele "Kuidas luuakse koori?" vastas Peeter naeruga pooleks, et on sirvinud uuesti oma isa kirjutatud kooridirigeerimise metoodika õpikuid.

"Olen ka oma tuttavate, praegu mittelaulvate meeste hulgas ringi vaadanud ja kutsunud üles meeskooriks ühinema. Ega praegu meeskoorid lauljatest just üle ääre ei aja, see on selge. Mehi on alati pigem puudu," rääkis ta. Laulumees peaks aga enese jaoks selgeks mõtlema, kas ta on valmis panustama tööks nootide ja hääleseadega ning kas vaimulik muusika pakub huvi – elementaarne noodilugemisoskus ja isiklik koorilaulukogemus tulevad vaid kasuks.

"Noodist lugemine on suhteline oskus," tasandas Perens samas. "Olen paljude lauljatega kokku puutunud ja näinud häid noodist lugejaid, kelle muusikahuvist nagu õieti aru ei saa. Sealsamas on teine, kellel on noodilugemisoskus küll kehvem, kuid tema muusikahuvi on nii suur, et ta kompenseerib puuduva hoopis teiste vahenditega ja lõppkokkuvõttes on ka tema panus ühismusitseerimisse suurem."

Loodav meeskoor peaks oma kvaliteedilt jõudma praeguste tippmeeskooride kannule ja esitamisväärset repertuaari on Perensi sõnul palju. "Soov on laulda head muusikat meeskoori koosseisus, rõhk on vaimulikul muusikal, aga ka Tormis, Vettik vm ilmalik meeskoorimuusika on omal kohal, iga muusika sobib kusagile," ütles Perens.

"Jah, mul on valmis üks noodimapp, kus on teosed, mida selle loodava meeskooriga laulda," kinnitas ta. Plaan on laulda nii maailmaklassikat, vanamuusikat kui nüüdisheliloojate teoseid. "Aga mul on mõttes esitada ka sellist muusikat, mis on miskipärast unustatud või kogemata kombel üldse esitamata jäänud."

Praeguse koroona valguses peab Perens 2019. aastal toimunud laulupeo toimumist märgiliseks, mingit etappi lõpetavaks suursündmuseks, mille õnnestumisele aitasid tema sõnul kaasa suisa müstilised jõud. "Meil ikka tohutult vedas", tunnistab Peeter. "Koroona ajal tollele suurpeole mõeldes tuleb vaid olla tänulik, et me oleme olnud nii hoitud."