EKA alustas õppeaastat integratsiooninädalaga

Populaarseimad erialad magistriõppe välistudengite seas on interaktsioonidisain, graafiline disain ja urbanistika, rohkesti avaldusi tuli ka moe- ja arhitektuuriõppesse.

EKA välissuhete juht Sandra Mell rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et neile on tudengeid tulnud Austraaliast, Uus-Meremaalt ja Lääne-Euroopa pealinnadest.

"Mõnes mõttes on pandeemia meile positiivselt mõjunud, et kui Berliinist New Yorki ei pääse, tullakse õppima Tallinnasse. Aga on ka neid, kes käisid Erasmusega vahetusõppel ja nüüd tulnud kraadiõppesse fotograafiasse, animatsiooni, meie seitsmele võõrkeelsele õppekavale."

Kaasaegse kunsti magistriõppe vahetustudeng Valentin Degnieau Prantsusmaalt ütles, et tema külma ei karda. "Mõtlesin, et las käia, valisin selle kooli, siin on palju erinevaid osakondi ja töötubasid, kus saab omandada arvukalt uusi tehnikaid ja strateegiaid."

Integratsiooninädal annab võimaluse osaleda erinevates töötubades graafikast tööstusdisaini ja urbanistikani.

"Aksessuaari ja köitedisaini osakonnas pakkusime neile jalatsivalmistamise töötoa. Meil on erinevate taustadega välistudengeid kaheksast Euroopa riigist," kirjeldas EKA aksessuaari- ja köitedisaini õppejõud Kelian Luisk.

"Meil on siin inimesi fotost, skulptuurist, keraamikast, kes ei ole kunagi jalatseid teinud ja nad valmistasid lastele jalatsid nullist, ning Tallinna lastekodu lapsed joonistavad oma kavandite järgi neile disainid."

"Nüüd tulid lapsed ja me hakkame koos neid jalanõusid kaunistama. Mõtleme välja disaini ja siis nad saavad need kingituseks kaasa võtta. Me just hakkasime joonistama, meil on idee olemas, nüüd proovime selle ära vormistada," rääkis Nikolajenia.

Integratsiooninädala töödega saab tutvuda Eesti Kunstiakadeemia kodulehel.