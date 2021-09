Galerii: Viimsis toimusid Triin Ruumeti filmi "Tume paradiis" võtted

Režissöör Triin Ruumeti sõnul on tema teine mängufilm traagika ja musta huumori piiril balansseeriv draama, milles peategelased otsivad oma õnne ja armastust. "Vastukaaluks praegu levinud esoteerilistele enesearengu meetoditele, milles domineerib heaolu, positiivsus ja iseendast parima versiooni kehastamine, läbivad filmi peategelased ennasthävitava teekonna, et vaadata otsa omaenese deemonitele."

"Minu jaoks on Triin ainulaadne režissöör, sest ta oma töös kannab seda tänapäeva generatsiooni templit või tema tööd on sellised, mida parasjagu tema generatsioon läbi elab," kommenteeris filmi produtsent Elina Litvinova "Aktuaalsele kaamerale". ""Tume paradiis" on selline lugu, mis räägib muinasjutulises ja unenäolises võtmes tänapäeva millenniumi lastest."

Filmi "Tume paradiis" peaosades mängivad Rea Lest ("November", "Skandinaavia vaikus") ja Jörgen Liik (''November''). Kõrvalosades astuvad üles Maria Avdjuško ("Salmonid. 25 aastat hiljem", "Seltsimees laps"), Kristo Viiding ("Ükssarvik"), Juhan Ulfsak ("Viimased"), Reimo Sagor ("Võta või jäta"), Liisa Saaremäel ("Polaarpoiss"), Steffi Pähn ("Võta või jäta"), Kaie Mihkelson ("Vehkleja") Ain Mäeots ("1944") ja palju teised. Kaasa teevad muusikud Marten Kuningas ja Hendrik Sal-Saller ning sotsiaalmeedia mõjuisikud Sebastian Freiberg ja Seidi Voogre.

Filmi režissöör ja stsenarist on Triin Ruumet ("Päevad, mis ajasid segadusse"), kaastsenaristid on Cannes'i festivalil auhinnatud filmi "Kupee nr 6" stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulman, operaator Erik Põllumaa, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Hella Marats, produtsent Elina Litvinova ning kaastootja Jeremy Forni.

"Tume paradiis" jõuab Eesti kinodesse 2022. aasta sügisel.