Triin Ruumet: on naiivne eeldada, et me ei pea tumedaid paradiise läbi tegema

Filmiesitlus toimus motoklubis, kus tantsutrupp Utoopia andis aimu filmi atmosfäärist. "Tume paradiis" viib piitsa ja lateksi maailma, mis kujuneb isata jäänud Karmeni pelgupaigaks ja eneseleidmise kohaks.

Filmi peategleast Karmenit kehastab näitleja Rea Lest, kes sõnas, et Karmen on noor hing, kes on oma kasvamise ja täiskasvanuks saamisega natuke hiljaks jäänud: ehitanud omale tohutuid õhulosse ja roosamannat.

"Ühel hetkel, kui see kaob, avastab ta end pimedast eksistentsiaalsest koridoris, kus ta peab ühel hetkel leidma ennast, leidma end selles maailmas, leidma mingisuguse lootuse," rääkis Lest.

Jörgen Liik mängib Karmeni poolvenda Viktorit, kes on samuti takerdunud eneseotsingu labürinti.

"Viktor on inimene, kelle sisse on tema lühikese elu jooksul kogunenud üsna palju tumedat kütust. Erinevate asjaolude kokkulangemisel see kütus süttib põlema ja ta otsustab iseseisvuda," kirjeldas Liik. "Ta oli hea poiss aga asju juhtub."

Filmi autor Triin Ruumet ütles, et alustas "Tumeda paradiisi" kirjutamist juba oma esimese filmi "Päevad, mis ajasid segadusse" ajal. Läbi isikliku loo puudutab Ruumet universaalseid teemasid, sest tema sõnul tuleb igaühel elus enda tumedate hingesoppidega tegemist teha.

"Iga pimedusest läbiminek lõpeb kuhugi valgemasse kohta jõudmisega. See ongi see lootus seal. On naiivne eeldada, et me ei pea neid tumedaid paradiise läbi tegema, eks kõik peavad," usub Ruumet.

Kinodesse jõuab "Tume paradiis" 22. septembril.