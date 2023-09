Galerii: Coca-Cola Plazas esilinastus Triin Ruumeti uus filmi "Tume paradiis"

Filmi peategelaseks on isa poolt ära hellitatud, kuid iseendaga pahuksis olev Karmen (Rea Lest), kelle senise elu turvavõrgustik laguneb ootamatult ning ta seisab silmitsi universumi tumeduse ja tühjusega. Ebamugavust lisavad vales suunas arenevad suhted poolvenna Viktoriga (Jörgen Liik), kelle tõekspidamised ja arusaamad suhetest lähedastega on ootamatute sündmuste tõttu tema sisemaailma segi paisanud.

Film avab ukse tänapäeva noorte hämarasse hedonistlikku maailma, mida varjutavad mineviku saladused, toksilised armusuhted ning underground'lik maailm.

Filmi "Tume paradiis" peaosades mängivad Rea Lest ja Jörgen Liik. Kõrvalosades astuvad üles Maria Avdjuško, Kristo Viiding, Juhan Ulfsak, Reimo Sagor, Liisa Saaremäel, Steffi Pähn, Kaie Mihkelson ja Ain Mäeots.

Filmi režissöör ja stsenarist on Triin Ruumet, kaastsenaristid on Andris Feldmanis ja Livia Ulman, operaator Erik Põllumaa, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Hella Marats. Filmi kaastootja on Jeremy Forni ja produtsent Elina Litvinova. Filmi tootis Three Brothers.