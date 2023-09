Leslie da Bass andis välja "Tumeda paradiisi" tunnusloo

Leslie Laasner, esinejanimega Leslie da Bass, on erinevates koosseisudes muusikat loonud juba üle kümne aasta ning jäänud oma erilise helikeele kasutamise tõttu silma režissöör Triin Ruumetile. ,,Minu ja Triin Ruumeti teineteise mõistmine muusikalisel tasandil on täiesti ideaalne," kommenteeris Laasner.

"Üks varasematest lugudest, "Armastus on pime" oli filmi juba enne võtteid sisse kirjutatud ja see käekiri õigustas ennast ka montaažilaual, kui heli ja pilt hakkasid kokku sulanduma," selgitas Laasner enda esimesi kokkupuuteid filmiga "Tume paradiis".

Kahe lisaloo, millest üks on "Hellfire", loomine oli Laasneri jaoks esmalt keeruline, sest nendel kohtadel olid ees juba high end lääne analoogid. Omaette väljakutse on Leslie meelest just õige meeleolu tabamine, samas ei kõhelnud ta hetkegi, kui selline koostöö välja pakuti. "Olin varasemalt kursis filmi ja selle temaatikaga ning koostöö ja võimalus luua "Hellfire" lisaks eelnevale meeldis mulle väga."

Lavastaja Triin Ruumet lisab, et ta valmis Laasneri oma filmi seepärast muusikat tegema, et mehe looming kõnetas teda juba eelnevalt, tuues samuti näiteks eelpool mainitud "Armastus on pime" loo, mida ta juba teadlikult stsenaariumisse sisse kirjutas. "Sealt arenes koostöö ka eraldi filmi jaoks tehtud lugudeni. Filmimuusika valimine käib minul puhtalt sisetunde järgi, kombineerin kujutlusi karakteritest ja nii hakkab see kõik kokku kõlama. Lesliga oli koostöö lihtne, sest, mõistame muusikat sarnaselt," jagas Ruumet. "Antud lugu "Hellfire" on filmi "Tume paradiis" lõpulugu, see on finaal, mis haakub filmikaadritest põimitud videoga suurepäraselt."

Laasner sõnas, et teda kõnetas just filmi atmosfäär ja teema. "See film on kõige üldisemas mõttes täpselt see, millele ma tahaksin muusikat luua. Palju nüansse, millega olen ka ise kokku puutunud ning seetõttu oli lihtne sinna teemasse sisse minna," rääkis ta. "See film on ka piisavalt sõge ja visuaalselt väga ilus. Mul on kunstikooli taust, ja kaameratöö, värvitöö, valgus, kompositsioon, stilistika on asjad, mis mind lisaks storytelling'ule alati kõnetavad ja vaata et ise selle heli loovad," lisas muusik.

Filmi "Tume paradiis" peaosades mängivad Rea Lest ("November", "Skandinaavia vaikus") ja Jörgen Liik ("November", "Mehetapja / Süütu / Vari"). Filmi režissöör ja stsenarist on Triin Ruumet ("Päevad, mis ajasid segadusse") ning kaastsenaristid on Cannes'i filmifestivalil auhinnatud filmi "Kupee nr 6" stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulman.