Vaegnägijateni jõudsid nelja eesti filmi kirjeldustõlked

Merilyn Jaeski tahab kinos näha kõiki eesti filme, mille kirjeldustõlge on rakenduses MovieReading olemas. Alles hiljuti käis ta vaatamas Rasmus Merivoo "Kratti" ning sai sellest väga positiivse elamuse. See oli tema jaoks esimene kord teiste kinokülastajatega võrdväärselt filmi nautida.

"Kõige rohkem meeldis see elamus, et ma sain naerda koos teistega täpselt sama koha peal, keegi ei pidanud mulle midagi seletama, olen võrdväärne teiste kinokülastajatega," tunnistas Jaeski "Aktuaalsele kaamerale".

Reedel vaatas Merilyn Peeter Simmi filmi "Vee peal". Rakenduse kasutamine on lihtne. Kõigepealt tuleb kodus kirjeldustõlge alla laadida ning kinos see avada.

"Kui film peale hakkab, siis vajutan nuppu. See äpp kuulab filmi heli ja töötab nagu laulude tuvastamise rakendused ning sünkroniseerib ennast selle filmi heliga ära," selgitas Jaeski.

Eesti filmitootjad peavad vastutama selle eest, et kõik eesti täispikad mängufilmid ja animafilmid saaksid nii kirjeldustõlke kui ka vaegkuuljate subtiitrid. Tõlgete valmimist toetab Eesti filmi instituut.

"Me ei saa toetada dokumentaalfilme ega vähemuskaastootmises valminud filme, millest on tegelikult väga kahju, nt kinno tuleb "Kupee nr 6", mida kindlasti oleks see huvitav vaadata. Aga meie eelarve on piiratud ja kahjuks ei saa seda toetust taotleda ka need filmid, mis on valminud erarahaga," selgitas Eesti filmi instituudi turundusjuht Eda Koppel.

Järgmisel aastal peaks rakendusse jõudma ka Jaak Kilmi lastepõneviku "Tagurpidi torn" ja Indrek Hargla romaanisarjal põhineva filmi "Apteeker Melchior" kirjeldustõlked.