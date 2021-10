Jõhvi näitlejad tunnistati Sarajevo nukuteatrite festivalil parimaiks

Sarajevos 22. korda toimunud nukuteatrite festivalil Lut Fest õnnestus Tuuleveskil seitsme riigi 15 teatri konkurentsis võita kaks preemiat näidendiga "Tuhkatriinu", vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minule oli preemia suur üllatus. Tegin näidendis kaks rolli: kasuema ja haldjas. Minule oli see märk sellest, et ma sain hakkama lavastaja pandud ülesannetega," ütles Ljubov Bogdanova.

"Me läbisime preemiateni pika tee, tööd sai teha palju. Eks kogemused ka midagi maksavad. Ja tõenäoliselt aitas kaasa ka publiku toetus ning mõistagi oli ka kolleegide tugi preemia saamisel oluline," sõnas Vassili Alfjorov.

"Tuhkatriinu" valmis Jõhvi teatris kaks aastat tagasi Bulgaaria lavastaja Sabi Sabevi käe all. Tuuleveski teatri direktori Valentina Fursova hinnangul on külalislavastajate kaasamine ja festivalidel käimine teatri arenemiseks ainuõige tee.

"Festivalidel saame vaadata teisi teatreid, seda enam, et nukuteater on žanrina pidevas arenemises. Seepärast on vaja pidevalt õppida ja, mis seal salata, ka mõnda nippi teistelt näpata, et seda oma lavastustes kasutada," rääkis Fursova.

Uut hooaega alustab teater Tuuleveski viie uue koroonaajal valminud lavastusega.