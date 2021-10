Mait Vaik ja Kristel Mägedi alustasid muusikaprojekti Rajoon

Rajoonilt on seni ilmunud neli videomaterjaliga illustreeritud muusikapala: "Korrus kõrgemal" (M. Vaik), "Düün" (M. Vaik/K. Mägedi), "Adaptsioon" (M. Vaik) ja "Karjäärides on kevad" (K. Mägedi/M. Vaik).

Oma projekti stiili nimetavad Mägedi ja Vaik alternatiivseks vabastiiliks.

Kristel Mägedi on Eesti luuletaja, maalikunstnik, muusik ja näitleja. Mägedi on osalenud nii autori kui muusikuna ansambites, nagu Die Moritz, Faasinihe, Ööviiul, Alfonsis jt. Mägedil on ilmnud autoriplaat "Mitmeilmne".

Mait Vaik on Eesti kirjanik ja muusik, mitmete tuntud laulutekstide autor. Tema luulet on helindanud Sõpruse Puiestee, Vennaskond, Metro Luminal, Kosmikud jpt. Lisaks Rajoonile tegutseb ta ansamblis Sõpruse Puiestee. Kokku on helindatud umbes 150 Mait Vaigu lauluteksti või luuletust.

Kuula lugu "Korrus kõrgemal":