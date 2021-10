Avaldati Nolani "Oppenheimeri" esilinastuse kuupäev

Filmi peategelast, J. Robert Oppenheimerit kehastab "Peaky Blindersist" tuntud Cillian Murphy. Nolan ja Murphy on varem koostööd teinud filmides "Batman Begins", "Inception" ja "Dunkirk".

Nolan teeb filmi koostöös Universali filmistuudioga, kui ta otsustas pärast mitmeid lahkhelisid varasema koostööpartnerist filmistuudioga Warner Bros. uue partneri kasuks.

Ohtrate digitaalsete efektidega film esilinastub Põhja-Ameerika kinodes 21. juulil 2023.

Filmi produtseerib Emma Thomas ja selle tegemist alustatakse järgmisel aastal. "Oppenheimer" tugineb Pulitzeriga pärjatud raamatule "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", mille autorid Kai Bird ja Martin J. Sherwin.