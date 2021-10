Eesti parimateks noorte pärimusbändideks kuulutati Tradimus ja Duo Tuus

Tradimus on laste ETNO laagrist välja kasvanud bänd ja sõpruskond, kellele meeldib seada nii eesti kui ka välismaa pärimusmuusikat. Bändi kuuluvad Jakob Ermann (viiul, eesti torupill), Katariina Nelli Tiisler (karmoška, nuppakordion), Kertu-Liis Õnnis (14-keelne väikekannel, päkarauakannel), Mihkel Sildoja (karmoška, nuppakordion, eesti lõõts), Randmar Tuulemäe (mandoliin, oktav mandoliin) ja Susi Eerin Heinlo (viiul).

"Küll oli lõbus vaadata, kuidas neil oli lõbus koos mängida. Muusika tegemine ei ole ju üksnes töö, vaev ja lõputu harjutamine, vaid pigem südamekutse ja suur rõõm. See paistis Tradimuse esinemise ajal ka lavalt välja," märkis žüriid juhtinud Karoliine-Lisette Kõiv.

Žüriisse samuti kuulunud Maian Kärmas lisas, et see on võimas ja teeb isegi kadedaks, et laval on noored, kes saavad mängida oma vanavanaisa salvestustelt õpitud muusikat. "Puhas pärimus igas mõttes," nentis ta.

Tartust pärit vanema vanusegrupi võitja Duo Tuus, kuhu kuuluvad Marta Külaots viiulil ja Herbert Konnula lõõtsal, on pärit Tartust. Kord otsustasid kaks pärimusmuusikutest sõpra võtta pillid kastidest välja ja teha midagi tuusa. "Kui kokku saavad viiul ja lõõts, sünnib sellest ainult ägedust," kirjeldasid võitjad ise.

"Duo Tuus viis meid kuulajatena huvitavasse maailma oma dünaamilise mänguga, ühendades eksootika eesti pärimusmuusika ning suurepärase vokaaliga," sõnas žürii liige Marko Mägi.

Ka tänavu oli igal konkursile pääsenud bändil võimalus teha koostööd muusikust mentoriga, kes hoidis bändi tegemistel ja arengul silma peal ning jagas praktilisi ja vajalikke nõuandeid. Mentorid olid sel korral muusikud Maarja Nuut, Merike Paberits, Jaan-Eerik Aardam ning Mati Tubli.

Vanemas vanusegrupis -- 16-26-aastased -- kuulutati parimaks pärimusbändiks Duo Tuus. Autor/allikas: Annika Vihmann

Nooremas vanusegrupis konkureerisid omavahel bändid nimega Zene, Remmeli, Tradimus ja Haru. Vanemas vanusegrupis Tammele, Duo Tuus, Duo Trahh ja Tulused.

Žüriisse kuulusid Ann-Lisett Rebane, Maian Kärmas, Karoliine-Lisette Kõiv, Marko Mägi ja Margus Haav.

Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul on kõik noortega seotud tegevused Keskusele äärmiselt olulised. "Need noored on tuleviku pärimusmuusikud ja pärimusmuusika õpetajad ehk pärimuse edasikandjad," rääkis Noormaa.

"Pärimusbändide konkursiga soovime neile anda kogemuse ja tunnetuse, kuidas pärimusmuusikuna esinemiseks valmistuda, kava kokku panna, teistega kokku kõlada ja päriselt laval olla ning publiku melu nautida."

Eesti pärimusmuusika keskus korraldab Noorte pärimusbändide konkurssi juba viiendat korda. Ettevõtmise eesmärk on anda alustavale ansamblile võimalus kogeda esinemist suurel laval ning heal tasemel heli- ja valgustehnikat.