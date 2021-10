Näitleja Margus Prangel "Tulilinnust": iga kaader oli väga läbi mõeldud

Margus Prangeli sõnul vajas ohvitseri rolli kehastamine mängufilmis "Tulilind" meenutusi lapsepõlvest. Prangel kasvas üles Tapa lennuvälja läheduses, mistõttu oli talle olustiku loomine tuttav. "Sellesse uuesti sisse elada ei olnud väga raske."

Inglise keeles näitlemine oli Prangelile uus kogemus ning mees tõdes, et kogu suvi nähti vaeva, et kõik fraasid kõlaksid võimalikult korrektselt.

Mängufilm "Tulilind" valmis 14 rahvuse koostöös, kuid Rebane on arvamusel, et tegemist on peamiselt eesti-inglise filmiga.

Film põhineb Sergei Fetissovi autobiograafial, mil mees teenis Nõukogude õhuväes. "Selline ilusa ja õnnetu armastuskolmnurga lugu tollest asjast," iseloomustas režissöör filmi.

Lugu jõudis Rebaseni kümmekond aastat tagasi, kui Tiina Lokk seda Berlinale filmifestivalil luges ning arvas, et teos võib Peeter Rebast kõnetada. "Ma lugesin seda kodus ühel nädalavahetusel ja tundsin, et pean sellest filmi tegema," rääkis Rebane ja lisas, et on hämmastav, et lugu sai 1970. aastatel Nõukogude liidus toimuda.

Rebase sõnul soovitas Margus Prangelit talle üks assistentidest. Esialgu tundus Rebasele valik üllatav, kuna teab Prangelit kui komöödianäitlejat. Rollis peab Prangel kehastama aga kurja KGB majorit. Rebase sõnul sobis Prangel ideaalselt enda rolli täitma ning tõdes, et näitlejaga koostöö oli väga meeldiv. "Ma ütleks, et temaga oli ülim positiivne kogemus koos töötada," kommenteeris Rebane ja lisas, et on vähe selliseid näitlejaid, kes suudavad niivõrd hästi ümber kehastuda.

Kiidusõnadest ei piirdunud ka näitleja Margus Prangel, kes tõdes, et režissöör Rebane on näinud tohutult vaeva filmi valmimisega. Prangel rääkis, et võtteplatsil on režissöör väga nõudlik ning lepib ainult parimaga. "Iga kaader oli väga läbi mõeldud."

Prangel loodab, et pühendumus, mis filmi on pandud, jõuab ka kinovaatajani. "See on väga suur film ja ma loodan, et see, mis sealt välja tuli, eepilisus ja pühendumus, mis sinna on pandud, vaatajani jõuab."