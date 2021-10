Pärnu linnaorkester toob publiku ette õudusfilmi kontsertlinastuse

Dirigent Kaspar Männi juhatatav kontsertlinastus kuulub Pimedate Ööde filmifestivali 25. sünnipäeva ürituste programmi.

Teos on kirjutatud Normandia sümfooniaorkestri tellimusel ja selle esiettekanne leidis aset 2015. aastal Caenis. Eestis kõlab see esimest korda.

Taani režissööri Carl Theodor Dreyeri (1889–1968) "Vampiir" on üks kõigi aegade olulisemaid õudusfilme. 2000. aastal paigutasid Briti ajalehed The Guardian ja The Observer selle oma parimate õudusfilmide edetabelis 9. kohale.

"Ma tahtsin ekraanil kujutada ilmsi nähtud unenägu ja näidata, et õudus ei ole meid ümbritsevates asjades, vaid meie alateadvuses," on Dreyer öelnud.

Filmikriitik Tristan Priimägi sõnul on Dreyeri linaloo põhirõhk atmosfääril ja misanstseenil, mitte narratiivil või dramatiseeringul. "Pealtnäha on "Vampiir" tüüne, pisut kõhe, aga ilma eriliste paisutusteta lugu, mis tundub tänapäeva ekstravagantsete hirmutamistaktikate kontekstis üsna taltsa, vaata et hambutunagi. Aga nagu meistriteostega ikka, räägivad need siis, kui need endale lähemale lasta," ütles ta.

Ka Tõnu Kõrvits ootab filmi ja orkestri kohtumist väga. "See on heliloojale suur proovikivi tuua välja kõik see, mis ekraanil näha: emotsioonid, mõtted, miimika, tegevused. Kui palju seda doseerida? Vahel on pilt nii võimas, et oleks hea, kui muusika jääb pigem neutraalseks."

Kontsertlinastused toimuvad 31. oktoobril kell 19 Eesti Rahva Muuseumis, 1. novembril kell 19 Pärnu kontserdimajas ja 13. novembril kell 19 Kumu auditooriumis.

