Kumus avatakse nullindate Eesti kunsti ülevaatenäitus

Väljapanek tutvustab nullindate kunsti, lähtudes eelkõige Eesti kunstimuuseumi ja Tartu kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogudest, heites valgust ka vähemtuntud teostele ja alles 2010. aastatel lõplikult väljaarendatud ideedele. Näitus peatub märksõnadel ja motiividel põhinevate dialoogide kaudu erinevatel teemadel, püüdes edasi anda kümnendi kunstile omast tunnetust ja autoripositsioone. Peamiste 2000. aastatel kunstivälja mõjutanud suundumustena toob näitus esile video- ja performance-kunsti, kehalisuse, avalikku ruumi sekkumise ning feministliku ja sotsiaalkriitilise kunsti.

Kuraatorite Eha Komissarovi ja Triin Tulgiste sõnul on tegu kümnendiga, millest on vähem räägitud kui intensiivsetest üheksakümnendatest, ometi tõusid nullindatel esile märksõnad, mis on kaasaegse kunsti väljal olulised ka praegu. "Kirjeldades kümnendit ühiskondlikus plaanis, võib väita, et see oli aeg, mis kujundas maailma, milles me praegu elame. Neoliberalism, Hiina esiletõus, ülikiire areng (digi)tehnoloogia vallas, muutunud meediaväli, kõik need kirjeldavad nullindatel käivitunud või intensiivistunud protsesse, millega peame arvestama nüüdki," sõnasid kuraatorid ja lisas, et 1990. aastate tormilise kunstielu järgse pohmelliga algavad ja tõeliselt mitmekesise kunstipildiga lõppevad nullindad ei allu lihtsatele määratlustele, vaid hargnevad eri suundades nii sisuliselt kui ka vormiliselt. "Siiski on nullindate kunstis olemas mingi muutunud tunnetus, mida teoste valiku kaudu esile tõsta püüame."

Näitusel osalevad kunstnikud ja rühmitused: Avangard, Kaisa Eiche, The Elfriede Jelinek School of English Language, Denes Farkas, Minna Hint, Villu Jaanisoo, Sandra Jõgeva, Johnson ja Johnson, Edith Karlson, Flo Kasearu, Jass Kaselaan, Alice Kask, Kiwa, Karel Koplimets, Neeme Külm, Marco Laimre, Andres Lõo, Marko Mäetamm, Herkki-Erich Merila, Marge Monko, Eléonore de Montesquiou, Tanja Muravskaja, Naiskunstnike laulu- ja mänguselts Puhas Rõõm, Kristina Norman, Kaido Ole, Taavi Piibemann, Mark Raidpere, Tõnis Saadoja, Jaanus Samma, Ene-Liis Semper, Arbo Tammiksaar, Toomas Thetloff, Jaan Toomik, Anna-Stina Treumund, Sigrid Viir, Jevgeni Zolotko. Kuraatorid on Eha Komissarov, Triin Tulgiste, näituse kujundaja Kaarel Eelma, graafiline disainer Jaan Evart, koordinaator Tiiu Saadoja.

Näitus "Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis" jääb avatuks 2022. aasta oktoobrini.