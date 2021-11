Galerii: Kumus avati nullindate Eesti kunsti ülevaatenäitus

Reedel avati Kumu kunstimuuseumis esimene 2000. aastate Eesti kunsti käsitlev ülevaatenäitus "Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis". Näituse kuraatorid on Eha Komissarov ja Triin Tulgiste.

Väljapanek tutvustab nullindate kunsti, lähtudes eelkõige Eesti kunstimuuseumi ja Tartu kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogudest, heites valgust ka vähemtuntud teostele ja alles 2010. aastatel lõplikult väljaarendatud ideedele. Näitusel osalevad nimekad kunstnikud, kellest enamik tegutsevad aktiivselt siiani ning kes paistsid tollal silma tugevate debüütide ja uute kunstnikupositsioonidega, tuues kohalikule kunstimaastikule uued teemad ja sõnavara.

"Väga oluline märksõna on sotsiaalkriitiline kunst, mis siis suunas oma pilgu ühiskonnale ja selle valupunktidele - sekkus, otsis uusi lahendusi," sõnas näituse kuraator Triin Tulgiste.

Teisalt oli Tulgiste sõnul nullindatel väga oluline huvi keskkonna ja linnaruumi vastu. "See avaldus nii monumenditeemas kui ka üldiselt selles tohutult kiirelt muutuvas linnaruumis, mis ehitusbuumiga kaasnes," ütles naine ja lisas, et ka feministlik kunst muutus nullindates olulisemaks ja see pöördus rohkem ajaloo poole.

Näitusel osalevad kunstnikud ja rühmitused: Avangard, Kaisa Eiche, The Elfriede Jelinek School of English Language, Dénes Farkas, Minna Hint, Villu Jaanisoo, Sandra Jõgeva, Johnson ja Johnson, Edith Karlson, Flo Kasearu, Jass Kaselaan, Alice Kask, Kiwa, Karel Koplimets, Neeme Külm, Marco Laimre, Andres Lõo, Marko Mäetamm, Herkki-Erich Merila, Marge Monko, Eléonore de Montesquiou, Tanja Muravskaja, Naiskunstnike laulu- ja mänguselts Puhas Rõõm, Kristina Norman, Kaido Ole, Taavi Piibemann, Mark Raidpere, Tõnis Saadoja, Jaanus Samma, Ene-Liis Semper, Arbo Tammiksaar, Toomas Thetloff, Jaan Toomik, Anna-Stina Treumund, Sigrid Viir, Jevgeni Zolotko.

Kuraatorid Eha Komissarov, Triin Tulgiste, näituse kujundaja Kaarel Eelma, graafiline disainer Jaan Evart, koordinaator Tiiu Saadoja. Näitus "Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis" jääb avatuks 2022. aasta oktoobrini.