Marko Mäetamm nullindate näitusest: selline see Eesti ühiskond oli

Kunstnik Marko Mäetamme sõnul on võrreldes 1990. aastatega märgata nullindate kunstis teatavat kontrasti.

"Ta on kuidagi heledam ja valgem. 90ndad olid selline tõeline koobas ja pimedus," ütles Mäetamm ja lisas, et 2000. aastate alguses hakkas eesti kunst selginema.

Kindlasti mõjutas 2000. aastate kunstielu ka majanduslik olukord ning paljudel kunstnikel oli võimalus laias maailmas ringi reisida. "Maailmapilt läks kuidagi lahti," kirjeldas Marko Mäetamm.

Näitus algab Herkki-Erich Merila ja Arbo Tammiksaare teosega "Welcome to Estonia". Teos koosneb kuuest erinevast fotost, millel on kujutatud kriminaalse väljanägemisega inimesed. Kõik need inimesed hoiavad käes "Welcome to Estonia" logo.

"Selline see Eesti ühiskond tegelikult oli," ütles Mäetamm ja lisas, et kui fotodel kujutatud inimesed meenutavad talle 1990. aastaid, siis märk, mida nad käes hoiavad, viitab jällegi nullindatele.

"See on selline mõtlemapanev töö. Hästi avara tõlgendamisvõimega," sõnas Marko Mäetamm. Lisaks rõhutas Mäetamm, et kunsti ei pea siiski ilmtingimata nii mõistma, nagu autor on seda soovinud. "Oluline on, et sa kuidagimoodi suhestud sellega. See tekitab sinus midagi ja siis sa juba oledki tegelikult mõistnud."

Järgmisest saalist leidsid Marko Mäetamm ja Priit Kuusk Tõnis Saadoja tööd. Ka on saalis esindatud näiteks Jaanus Samma kunstiteosed.

Marko Mäetamm juhtis tähelepanu Tõnis Saadoja töödele. Esmalt võib vaatajale tunduda, et tegemist on fotodega, ent tegelikult on need akvarellid. "Kui ei tea, ei oska kahtlustada absoluutselt," ütles Mäetamm ja lisas, et kindlasti tasub lugeda ka kunstiteoste juures paiknevaid infosilte.

Kolmandas saalis peatusid Mäetamm ja Kuusk kunstnikerühmituse Johnson ja Johnsoni teose ees. Nimetuse taga peituvad kunstnikud Taavi Talve ja Indrek Köster. Mäetamme sõnul tegelesid kunstnikud kaasava kunsti loomisega, mis tol perioodil polnud veel niivõrd populaarne.

Oma teose loomiseks tegid Talve ja Köster Paldiski elanike seas küsitluse, milles uurisid, missugust skulptuuri linnaelanikud pargis näha soovivad. Marko Mäetamme sõnul on praegu selline küsitlusviis rahva seas igati normaalne.

Kuigi Mäetamm ei osanud öelda, kas skulptuur linnaruumi jõudis, teadis ta rääkida, et kunstnikud lasid Hiinast tellida suures koguses selle pisemaid koopiaid. "Selline tarbijaühiskond kohtub ilusa eetilise kunstimaailmaga," ütles Mäetamm ja lisas, et tegemist oli mõtlemapaneva projektiga.

Näitusel on esindatud ka Marko Mäetamme kunstiteosed. "Verised majad" on Mäetamme kunstiseeria, mis oli kunstniku sõnul seotud tema enda eluperioodiga. Nimelt meenutas Mäetamm aega, mil Eestis sai väga kergekäeliselt võtta pangalaenu ning mõned inimesed ei suutnud seda hiljem tagasi maksta. "See on sellise tavalise inimese traagika," kirjeldas kunstnik enda teost.

Küll aga peab kunstnik "Veriste majade" sarja aktuaalseks ka tänapäeval. "Ühiskonnas ei toimu sugugi vähem jubedusi inimestega."

Näituse "Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis" kuraatorid on Eha Komissarov ja Triin Tulgiste. Näitus jääb avatuks kuni 9. oktoobrini 2022.