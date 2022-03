Pildid: Vaal galeriis avati Marko Mäetamme näitus "Tantra mantra kamasantra"

"Tantra mantra kamasantra" on Mäetamme kahe uue seeria teoste väljapanek, mis on kunstnikule omaselt ühiskonnakriitilised. "Ma ei tee ühtegi näitust eilsest päevast, mind inspireerib tänane," kinnitas kunstnik.

Näitusel on eksponeeritud teosed kahest seeriast: "Tantra mantra kamasantra" ja "Our Little Maška Is Taking Ayahuasca".

Näitus kompab hoiakute ja vastandumiste piire päris praktiliste teemade kaudu: õige ja vale, mõtlemine ja mediteerimine, roomamine ja leviteerimine, inimesed ja loomad, teadlased ja võlurid, arstid ja eneseabi, jooga ja joomine, sõda ja rahu. Kunstnik ise ei soovi siin pooli võtta ega hinnanguid anda, vaid pakub nüansikat tasakaalu.

Näitus "Tantra mantra kamasantra jääb Vaal galeriis avatuks 16. aprillini.