Mäetamm uuest näitusest: tundsin, et sümbolid peavad olema tajupõhisemad

Ajal mil maailm alles otsib sõnu, et kirjeldada meie ümber toimuvat, on kunstnik Marko Mäetamm valanud erakordse täpsuse ja sügavusega pildikeelde maailmas möllava absurdi ja lõhestatuse.

Vaal galeriis avatud näitusel "Tantra mantra kamasantra" on väljas tööd, mis on maalitud pool aastat enne Venemaa rünnakuid Ukrainale. Ehk ajal, mil inimkond pigem alateadlikult ja muul põhjusel valis pooli ja vastandust.

Piltidelt vaatavad vastu jutustus tühistatud inimesest, rakette tulistav karu, fallilised ajukäärud ja jänes Maška alternatiivsed eksperimendid. Seekord pole Marko Mäetamm sidunud pilte tekstidega, jättes vaatajale vabad käed sümbolite tõlgendamisel.

"See on ainus programmiline asi selle näituse juures, et ma tahtsin vahelduseks väljuda sellest vormist, mis mind on üle võtnud – et pilt ja tekst, ning tekst tihtipeale inglise keeles. Ma tundsin omamoodi sellest väsimust," tõdes Mäetamm "Aktuaalsele kaamerale".

"Ehk oli see alateadlik tunne, et ilma tekstita tööd on ambivalentsemad ja avaramalt tõlgendatavad ja haakuvad ka seetõttu praeguses teistsuguses situatsioonis tugevamalt. Nad ei seleta asju üle ja sümbolid on vabamad. Ma tundsin, et ma pean tegema nii, et nad oleksid tajupõhisemad."