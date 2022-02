Galerii. Rüki galeriis avati Kaido Ole isikunäitus "Pealinna salat"

Ülevaatenäitusel "Pealinna salat" on väljas nii Kaido Ole kunstiõpingute teisel kursusel, 1986. aastal valminud esimene portree kui ka viimane, spetsiaalselt Rüki galerii näituse tarvis maalitud hiigelsuur "Maja kahe koeraga". Oma teoseid üle maalida või täiendada tal üldiselt ei meeldi, küll aga tekkis Kaido Olel just nüüd mõte üht algusaastate tööd pisut kohendada.

Kaido Ole on senise loomingu retrospektiivile mõelnud paar-kolm aastat. Kuna Rüki galerii väiksus intrigeeris, tegi ta valiku ainult ateljees leidunud töödest.

"Sama huvitav kui ettepoole vaadata, on vaadata ka tahapoole, et mis seal siis oli," rääkis Ole ja lisas, et noorena oli tal arvamus, et paremad asjad on veel ees. "Nüüd on nii ja naa, et kindlasti ma arvan, et midagi head on ka ees, aga ma vaatan ka, mis seal tagapool on, et kes ma siis selline olin."

Järgmisena osaleb Kaido Ole 19. märtsil Tallinna kunstihoones avataval näitusel "Me käime korraks ära, teie mängige", misjärel läheb kunstihoone remonti. Tuleva aastal veebruaris 60-aastaseks saav Ole loodab sügiseks raamatukaante vahele saada põhjaliku ülevaate oma loomingust.

Kaido Ole maale saab Viljandi Rüki galeriis vaadata 26. märtsini.