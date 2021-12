Galerii. Edith Karlson esitles oma esimest monograafiat

320-leheküljeline inglisekeelne kogumik "Drama is in Your Head" on Karlsoni esimene monograafia. Raamat sisaldab rikkalikku fotomaterjali Karlsoni 22 kunstiprojektist ja nende tööprotsessidest, mida saadavad esseed Eero Epnerilt ja Denis Maksimovilt. Raamatu koostaja on Evelyn Raudsepp, kujundaja Indrek Sirkel, tõlkija Keiu Krikmann, kirjastajad Lugemik ja EKKM.

Esitlusel EKKMis vestlesid kunstnikuga tema loomingust Maria Arusoo ja Kirke Kangro, modereeris Evelyn Raudsepp.