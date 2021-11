Eesti kunstimuuseumi 102. sünnipäevaks valmib "Eesti pruudi" erimark

Muuseumi sünnipäeval, 17. novembril saab soodushinnaga kõigisse Eesti Kunstimuuseumi filiaalidesse: Kumu kunstimuuseumisse, Kadrioru kunstimuuseumisse, Mikkeli muuseumisse, Niguliste muuseumisse ja Adamson-Ericu muuseumisse.

Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Kunstimuuseumi Sõprade Seltsi ja Eesti Posti koostöös antakse välja Eesti kunstniku teosega sünnipäevamark, mis kuulub kunstimuuseumi kullafondi. Tänavuse, järjekorras 12. margi kujunduses on kasutatud Gustav Adolf Hippiuse teost "Eesti pruut" (1852). Margi on kujundanud kunstnik Lembit Lõhmus, kes on loonud ka teiste kullafondi sarja markide kujunduse.

Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts kingib muuseumile sünnipäeva puhul Anton Starkopfi skulptuuri "Peeter Mei büst", mida muuseum on oma kogusse soovinud. Traditsiooniliselt kuulutab selts muuseumi sünnipäeval välja ka muuseumitöötaja stipendiumi saaja. Sel aastal pälvib stipendiumi Adamson-Ericu muuseumi kuraator Kersti Koll.