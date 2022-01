Kadrioru kunstimuuseum toob seni varjul olnud skulptuurid avalikkuse ette

Näitusel tuuakse esimest korda publiku ette Eesti kunstimuuseumi Euroopa ja Vene skulptuuride kollektsioon tervikuna. Kuulsate antiikkujude koopiad Eesti mõisatest, tuntud 19. sajandi meistrite teosed ja nõukogude aja sotsrealistlikud skulptuurid moodustavad väljapanekus eraldi grupid, võimaldades hinnata nende teostamise meisterlikkust ning mõista tähendust, arvestades teose loomise ajastu kontekstiga.

Paljusid väljapanekusse kuuluvaid teoseid eksponeeritakse muuseumis esimest korda. Näituse eksponaadid jõuavad ka muuseumi püsiväljapaneku saalidesse ning isegi lossi vestibüüli, mida kaunistavad nüüd peale "Mílose Venuse" marmorkoopia ka pronksist kentaurid ja antiikskulptuuride koopiad, mis asusid samuti Karl Timoleon von Neffi Lääne-Virumaal asuvas Muuga mõisas.

Näituse kuraator Maria Väinsar kutsub külastajaid skulptuure tähelepanelikult vaatama. "Näitusel eksponeeritakse erinevatest materjalidest ja väga mitmetes tehnikates teostatud skulptuure alates väärikast marmorist ja eriliste patineeringutega pronksist kuni erinevaid tehnikaid jäljendava kipsi ning võimalusterohke puiduni," ütles Väinsar ja lisas, et teoste ilule pakub huvi ka nende ajalooline taust.

Näitus on ühtlasi ettevalmistus Kadrioru kunstimuuseumi uue skulptuurihoidla loomiseks, mis avatakse 2022. aastal. Ühte näitusesaali rajatakse konserveerimistöökoda, kus skulptuurikonservaatorid hakkavad publiku silme all kehvemas seisukorras olevaid teoseid puhastama ja konserveerima.

Näituse tähendust peab oluliseks ka Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre. "Muuseumi soov on oma kogusid võimalikult palju näidata, ning avatud hoidla, kuhu pääsevad ligi kõik huvilised isegi ilma muuseumipiletita, on selleks hea võimalus," rääkis Murre ja lisas, et skulptuurihoidlas saab korraldada haridusprogramme ja erilisi ekskursioone vaegnägijatele.

Näitusega kaasnevad temaatilised muuseumitunnid igas vanuses õpilastele ning erinevad sündmused publikuprogrammi raames, kus kunstihuvilised saavad tutvuda skulptuuride rikkaliku maailmaga.

Esimesed kuraatorituurid toimuvad juba näituse avamispäeval, 14. jaanuaril kell 16 ja 18.

Näitus on avatud 8. maini 2022.