Aleksandra Murre: kolmemõõtmeline kunst on kunstipildis tagaplaanile jäänud

Kadrioru kunstimuuseumi on vallutanud skulptuurid. Näitusel "Avamäng skulptuurile" on publiku ette toodud esimest korda kogu kunstimuuseumi Euroopa ja Vene skulptuuride kollektsioon.

Näitus on avamäng mais valmis saavale avatud skulptuurihoidlale, kus vaatajate ette jõuavad seni varjus olnud aarded.

Kadrioru kunstimuuseumi direktori Aleksandra Murre sõnul soovisid nad näitusega skulptuurikunsti inimestele lähemale tuua. "Kolmemõõtmeline kunst on kunstipildis suhteliselt tagaplaanile jäänud," sõnas ta ja lisas, et kunsti tajumine ning mõistmine on muutunud rohkem pildikeskseks.

Enam kui 200 objektist koosneva väljapaneku on kujundanud Mari Kurismaa ning see räägib lugusid skulptuurist kui esteetiliste ideaalide vahendajast, kunsti õppevahendist ja ideoloogia tööriistast.

Murre tõi välja, et näitusel on välja pandud erinevas tehnikas tööd. Nii on esindatud teosed valmistatud näiteks kipsist, puidust, marmorist, pronksist ja malmist.

Näituse kuraatorid on kunstiteadlane Anu Allikvee ja skulptor ning konservaator Maria Väinsar. Näitus avab nii teoste ajaloo ja hinge kui ka füüsilise olemuse erisuguseid tahke. Lisaks on avastatud uusi autoreid ja lugusid.

Kolmapäeviti liitub näitusega "Avamäng skulptuurile" avatud konserveerimise töötuba, kus näeb nii tööprotsessi kui saab esitada küsimusi konserveerijatele.